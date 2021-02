Valentino Rossi: “Non capivo cosa ci facessi in pista senza pubblico” (Di lunedì 8 febbraio 2021) A pochi giorni dal suo 42esimo compleanno Valentino Rossi si è raccontato in una lunga intervista al Corriere della Sera. Il campione di Tavullia ha parlato delle sensazioni in vista della pRossima stagione, gettando uno sguardo sull’infortunio di Marc Marquez e sulle aspettative riposte nei suoi giovani piloti della VR46 Riders Academy. Valentino e una maturità che non comincia con “moto” Il pRossimo 16 febbraio Rossi spegnerà 42 candeline e, due settimane più tardi, volerà in Qatar per i primi test del 2021. Per Valentino sarà la ventesima stagione in MotoGP e il ventiseiesimo giro di giostra nel Motomondiale, che lo vede ai blocchi di partenza dal 1996. Il 46 afferma, in un passaggio molto interessante dell’intervista, che attraverso la sua maturazione ha ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 8 febbraio 2021) A pochi giorni dal suo 42esimo compleannosi è raccontato in una lunga intervista al Corriere della Sera. Il campione di Tavullia ha parlato delle sensazioni in vista della pma stagione, gettando uno sguardo sull’infortunio di Marc Marquez e sulle aspettative riposte nei suoi giovani piloti della VR46 Riders Academy.e una maturità che non comincia con “moto” Il pmo 16 febbraiospegnerà 42 candeline e, due settimane più tardi, volerà in Qatar per i primi test del 2021. Persarà la ventesima stagione in MotoGP e il ventiseiesimo giro di giostra nel Motomondiale, che lo vede ai blocchi di partenza dal 1996. Il 46 afferma, in un passaggio molto interessante dell’intervista, che attraverso la sua maturazione ha ...

Corriere : Valentino: «A 42 anni corro come prima e posso vincere. Ma ora seguo anche la politica» - SkySportMotoGP : ?? Le ambizioni e il decimo titolo ?? L'assenza di Dovizioso e l'infortunio di #MM93 ?? @ValeYellow46 parla in una lu… - Atxudeparma : @CarruselMotor Grande don Valentino Rossi. - samjmerrifield : MotoGP, Valentino Rossi: “Mi dispiace che Marquez non corra ma non lo perdono” - infoitsport : Francesca Sofia Novello e Rossi: il segreto dell’amore, parla Valentino -