Valentino Rossi | “Francesca Novello? Ci siamo trovati Il rapporto funziona se…”

Intervenuto ai microfoni del Corriere della Sera, Valentino Rossi, noto motociclista, ha parlato così della compagna Francesca Novello: «È che ci siamo trovati, abbiamo caratteri simili, è una donna votata al buonumore, è positiva, si impegna da matti per risolvere un problema. Mi pare proprio una buona spalla. A nessuno dei due piace litigare. Quando vai a dormire e il mattino successivo tutto procede bene, vuol dire che la qualità del rapporto c'è, funziona».

