“Valentina Ferragni, sei incinta”? Lei si arrabbia e risponde male – FOTO (Di lunedì 8 febbraio 2021) Valentina Ferragni, la sorella minore dell’imprenditrice digitale Chiara, ha risposto male a dei followers che le hanno con insistenza chiesto se fosse incinta. Un video postato da Valentina Ferragni sul… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 8 febbraio 2021), la sorella minore dell’imprenditrice digitale Chiara, ha rispostoa dei followers che le hanno con insistenza chiesto se fosse. Un video postato dasul… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

sonounpinguino_ : RT @httpbenzoash: grazie Valentina Ferragni. Servirebbero più persone come te in questo mondo - zazoomblog : Valentina Ferragni: “Ho scoperto sei mesi fa di avere questo problema” cos’è successo - #Valentina #Ferragni:… - thescvientist : valentina ferragni è incinta mark my words - nmrpmf : ancora una volta la gente ha fatto schifo sotto la foto di valentina ferragni. ma la volete finire con domande inop… - CaputoItalo : Percorsi di Donna - Il blog di Paola Scialpi: 'Sei incinta?', Valentina Ferragni zittisce i commenti sul suo 'panci… -