Valentina Ferragni parla del suo gonfiore: "Non sono incinta" (Foto) (Di lunedì 8 febbraio 2021) Valentina Ferragni stanca di dovere rispondere di continuo alla domanda se è incinta, su Instagram ha chiesto di essere più gentili e ha spiegato il reale motivo del suo gonfiore (Foto). Nessuna dolce attesa per la sorella di Chiara Ferragni, che nelle ultime immagini postate da Firenze con il suo compagno appare un po' meno magra. C'è chi le consiglia di cambiare lavoro perché non è adatto al suo fisico e chi con semplicità ma forse anche con scarso tatto le chiede se è incinta. E' con il sorriso che Valentina Ferragni risponde, desidera spiegare che se una donna ha la pancia gonfia è del tutto normale, che ci sono tanti motivi per cui un giorno si è più gonfie di un altro. A lei sta accadendo di prendere peso e di ...

