Valentina Ferragni: “Non sono incinta. Ho scoperto di avere un problema” (Di martedì 9 febbraio 2021) Non è la prima volta che Valentina Ferragni, sorella della nota influencer Chiara, viene presa di mira da follower un po’ troppo curiosi. Le sue risposte, sempre cariche di ironia, hanno quietato i commenti non del tutto educati. Questa volta, però, ha rivelato ai fan di avere alcuni problemi di salute. Valentina Ferragni incinta? Il post della discordia Lo scorcio di Firenze sembra non aver colto l’interesse dei fan di Valentina. Nel breve video, che la ritrae abbracciata al fidanzato Luca Vezil, sul davanzale di una finestra e con alle spalle il Duomo ha scatenato domande a dir poco indiscrete nello spazio dedicato ai commenti. Il gesto di Vezil, con le mani cinte sul ventre della Ferragni, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 9 febbraio 2021) Non è la prima volta che, sorella della nota influencer Chiara, viene presa di mira da follower un po’ troppo curiosi. Le sue risposte, sempre cariche di ironia, hanno quietato i commenti non del tutto educati. Questa volta, però, ha rivelato ai fan dialcuni problemi di salute.? Il post della discordia Lo scorcio di Firenze sembra non aver colto l’interesse dei fan di. Nel breve video, che la ritrae abbracciata al fidanzato Luca Vezil, sul davanzale di una finestra e con alle spalle il Duomo ha scatenato domande a dir poco indiscrete nello spazio dedicato ai commenti. Il gesto di Vezil, con le mani cinte sul ventre della, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. ...

veryinutil : Valentina Ferragni sbotta: 'Non sono incinta ma ho scoperto che...' - GossipItalia3 : Valentina Ferragni incinta? La sorella di Chiara sbotta: «Smettetela. Ho problemi» #gossipitalianews - ricciaistheway : Io adoro Valentina Ferragni perché non mostra uno schema predefinito ma semplicemente se stessa - itsvcarmen : RT @nmrpmf: ancora una volta la gente ha fatto schifo sotto la foto di valentina ferragni. ma la volete finire con domande inopportune che… - sonounpinguino_ : RT @httpbenzoash: grazie Valentina Ferragni. Servirebbero più persone come te in questo mondo -