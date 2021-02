Valentina Ferragni incinta? La sorella di Chiara sbotta: «Smettetela. Ho problemi» (Di lunedì 8 febbraio 2021) Instagram accorcia le distanze tra vip e fan, tra personalità dello spettacolo e pubblico. Si interagisce attraverso dirette, commenti e messaggi. E può capitare che si creino degli scontri, che l’influencer, attore o cantante perda la pazienza. È quanto successo a Valentina Ferragni, che ha pubblicato una foto sull’affaccio sulla Basilica di Santa Croce di Firenze. leggi anche l’articolo —> Chiara Ferragni a cuore aperto: «Mi dissero che per me sarebbe stato difficile avere figli» L’ultimo scatto di Valentina Ferragni ha portato i followers più indiscreti ad indugiare su un dettaglio della sua fisicità. Tanti hanno insistito con domande relative ad una presunta gravidanza tutt’altro che gradite. Nella foto, accompagnata dalle note di ‘Volare’, la sorella di ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 8 febbraio 2021) Instagram accorcia le distanze tra vip e fan, tra personalità dello spettacolo e pubblico. Si interagisce attraverso dirette, commenti e messaggi. E può capitare che si creino degli scontri, che l’influencer, attore o cantante perda la pazienza. È quanto successo a, che ha pubblicato una foto sull’affaccio sulla Basilica di Santa Croce di Firenze. leggi anche l’articolo —>a cuore aperto: «Mi dissero che per me sarebbe stato difficile avere figli» L’ultimo scatto diha portato i followers più indiscreti ad indugiare su un dettaglio della sua fisicità. Tanti hanno insistito con domande relative ad una presunta gravidanza tutt’altro che gradite. Nella foto, accompagnata dalle note di ‘Volare’, ladi ...

itsvcarmen : RT @nmrpmf: ancora una volta la gente ha fatto schifo sotto la foto di valentina ferragni. ma la volete finire con domande inopportune che… - sonounpinguino_ : RT @httpbenzoash: grazie Valentina Ferragni. Servirebbero più persone come te in questo mondo - zazoomblog : Valentina Ferragni: “Ho scoperto sei mesi fa di avere questo problema” cos’è successo - #Valentina #Ferragni:… - thescvientist : valentina ferragni è incinta mark my words - nmrpmf : ancora una volta la gente ha fatto schifo sotto la foto di valentina ferragni. ma la volete finire con domande inop… -