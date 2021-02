"Vale anche per la Gruber però". Gomez critica Giletti "sindaco", Massimo smaschera la sinistra | Video (Di lunedì 8 febbraio 2021) "Hai commesso un grave errore". Peter Gomez, in collegamento con Non è l'Aren a La7, entra a gamba tesa su Massimo Giletti e lo critica per la sua (presunta) possibile candidatura a sindaco di Roma per il centrodestra. "Mi rivolgo pubblicamente perché te l'avrei voluto dire tante volte - cambia il discorso il direttore del Fattoquotidiano.it -. Si è parlato di te come sindaco di Roma e te lo dico col cuore: quando hai detto che eri disponibile hai commesso un grave errore. Noi siamo giornalisti, molti telespettatori magari sbagliando potrebbero interpretare quello che fai nella tua trasmissione con gli occhi 'ma allora è perché lui si vuole schierare da quella parte, perché sta con loro'". "Allora Vale anche per la ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 8 febbraio 2021) "Hai commesso un grave errore". Peter, in collegamento con Non è l'Aren a La7, entra a gamba tesa sue loper la sua (presunta) possibile candidatura adi Roma per il centrodestra. "Mi rivolgo pubblicamente perché te l'avrei voluto dire tante volte - cambia il discorso il direttore del Fattoquotidiano.it -. Si è parlato di te comedi Roma e te lo dico col cuore: quando hai detto che eri disponibile hai commesso un grave errore. Noi siamo giornalisti, molti telespettatori magari sbagliando potrebbero interpretare quello che fai nella tua trasmissione con gli occhi 'ma allora è perché lui si vuole schierare da quella parte, perché sta con loro'". "Alloraper la ...

juventusfc : Un aggettivo per la partita di @arthurhromelo? Vale anche inventarne ?? #JuveRoma - meb : Questo è un tweet di 20 giorni fa. Vale anche oggi - madmick78 : @gioroman_romano @Mezzorainpiu Però ciò che vale per Irlanda, OLANDA e altri paesi europei non può valere anche per… - onlytheebravee : @eglesperanzoni sempree anche quando mi chiedono quanto vale un euro vado in panico HAHAHA - renzocampanella : @GiuliaCortese1 @CardelliAc Io parlo correntemente il friulano, vale anche questo? -