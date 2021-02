Valanga sulle montagne di Sestriere | due alpinisti dispersi

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Grossaa Cima del Bosco, in località Sauze di Cesana: i due non sono rientrati, in azione il Soccorso alpino

Non si hanno più notizie di due scialpinisti , forse travolti da unamontagne di Sestriere . I due non sono rientrati da un'escursione, e potrebbero essere stati investiti da una slavina. avvistata in seguito. Il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, ...... unao una frana sul ghiacciaio. Mentre alcuni hanno affermato che l'incidente mostra il ...costruzione intensiva di dighe e infrastrutture idroelettriche lungo i fiumi dell'Uttarakhand e...In azione il Soccorso alpino piemontese, le squadre portate in quota con un’eliambulanza. In Abruzzo per il forte vento e la nebbia i soccorritori sono saliti con gli sci ...Torino, 8 feb. (LaPresse) - I tecnici del Soccorso alpino e speleologico piemontese sono stati allertati poco fa dai carabinieri di Sestriere (Torino) per il ...