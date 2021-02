Vaccino | Sudafrica sospende AstraZeneca | Ungheria autorizza Sputnik V

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Novità nel mondo riguardanti il. Infatti ilil siero, mentre l’il siero russo Spuntik V. Non si arresta l’evoluizione delnel mondo, con alcune novità riguardante l’efficacia di alcuni sieri. Infatti inarriva la prima sospensione per quanto riguarda un immunizzante. Le autoritàne hanno deciso di L'articolo proviene da Inews.it.

Il Sudafrica sospende l'inoculazione del vaccino anti-Covid di AstraZeneca/Oxford mentre gli scienziati consigliano su come procedere. Lo ha annunciato il ministro della Salute, Zweli Mkhize, alla ... il Sudafrica sospende la somministrazione del siero AstraZeneca Il nostro medico Carlo Alfaro, Dirigente Medico di Pediatria presso gli Ospedali Riuniti Stabiesi, illustra gli scenari attuali riguardo la lotta L'articolo ...