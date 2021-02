Vaccino, in Puglia somministrate nove dosi su dieci disponibili Dati del ministero della Salute sulla campagna anti corona virus (Di lunedì 8 febbraio 2021) Immagini diffuse dal ministero della Salute. L'articolo Vaccino, in Puglia somministrate nove dosi su dieci disponibili <small class="subtitle">Dati del ministero della Salute sulla campagna anti corona virus</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di lunedì 8 febbraio 2021) Immagini diffuse dal. L'articolo, insu del proviene da Noi Notizie..

fraluca_pac : RT @Michele_Arnese: I giornali scrivono che in Puglia dall’8 febbraio gli over 80 si possono registrare on line per il vaccino anti Covid.… - stormi1904 : RT @Michele_Arnese: I giornali scrivono che in Puglia dall’8 febbraio gli over 80 si possono registrare on line per il vaccino anti Covid.… - ddgiusto : RT @Michele_Arnese: I giornali scrivono che in Puglia dall’8 febbraio gli over 80 si possono registrare on line per il vaccino anti Covid.… - EffettoFrank : RT @riktroiani: #Covid #Puglia, “Sanzioni contro i #medici che rifiutano il #vaccino”. A chiederle il presidente dell’Ordine dei medici del… - comedian72 : RT @Michele_Arnese: I giornali scrivono che in Puglia dall’8 febbraio gli over 80 si possono registrare on line per il vaccino anti Covid.… -