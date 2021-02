Vaccino covid over 80 allo Spallanzani, Vaia: “Sconfiggeremo virus” (Di lunedì 8 febbraio 2021) Al via questa mattina allo Spallanzani di Roma le vaccinazioni per gli over 80. “Sono molto più tranquillo – dice Nicola, 86 anni, all’uscita – ho trovato subito organizzazione e puntualità medica. Speriamo di uscire dalla pandemia il prima possibile”. “Da oggi nasce una certezza che non è più speranza. Vedere gli anziani gioiosi che ti ringraziano è il messaggio più bello, vale tanto. Noi Sconfiggeremo il virus”, ha detto Francesco Vaia, direttore sanitario dello Spallanzani, all’inaugurazione della campagna vaccinale per gli over 80. “Oggi qui allo Spallanzani c’è un grande clima di speranza. In questo piazzale mesi fa abbiamo raccontato la tragedia che ci stava venendo addosso. Da oggi inizia la vaccinazione per ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 8 febbraio 2021) Al via questa mattinadi Roma le vaccinazioni per gli80. “Sono molto più tranquillo – dice Nicola, 86 anni, all’uscita – ho trovato subito organizzazione e puntualità medica. Speriamo di uscire dalla pandemia il prima possibile”. “Da oggi nasce una certezza che non è più speranza. Vedere gli anziani gioiosi che ti ringraziano è il messaggio più bello, vale tanto. Noiil”, ha detto Francesco, direttore sanitario dello, all’inaugurazione della campagna vaccinale per gli80. “Oggi quic’è un grande clima di speranza. In questo piazzale mesi fa abbiamo raccontato la tragedia che ci stava venendo addosso. Da oggi inizia la vaccinazione per ...

