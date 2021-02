Vaccino Covid: nel Lazio tocca agli over 80, in Toscana alla fascia 18-55 anni. Il calendario regione per regione (Di lunedì 8 febbraio 2021) Superata ormai la prima settimana di febbraio la campagna vaccinale italiana contro il Coronavirus deve a tutti i costi diventare massiccia. Altrimenti il rischio è di accumulare ritardi pesanti in vista del raggiungimento dell’immunità di gregge entro l’estate o subito dopo. A oggi, secondo il report ufficiale del governo (consultabile online) sono 1.130.345 i cittadini italiani vaccinati. Coloro, cioè, che hanno ricevuto sia la prima che la seconda dose del Vaccino (il richiamo). Il totale delle dosi somministrate dal 31 dicembre a oggi è di 2.880.825. Lazio Certo, i giorni passati sono stati tormentati dai rinvii, poi in parte ridimensionati, delle forniture di Pfizer e AstraZeneca. Ma ora tocca alle regioni definire le date di somministrazione per le fasce più a rischio della popoLazione. E ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 8 febbraio 2021) Superata ormai la prima settimana di febbraio la campagna vaccinale italiana contro il Coronavirus deve a tutti i costi diventare massiccia. Altrimenti il rischio è di accumulare ritardi pesanti in vista del raggiungimento dell’immunità di gregge entro l’estate o subito dopo. A oggi, secondo il report ufficiale del gno (consultabile online) sono 1.130.345 i cittadini italiani vaccinati. Coloro, cioè, che hanno ricevuto sia la prima che la seconda dose del(il richiamo). Il totale delle dosi somministrate dal 31 dicembre a oggi è di 2.880.825.Certo, i giorni passati sono stati tormentati dai rinvii, poi in parte ridimensionati, delle forniture di Pfizer e AstraZeneca. Ma oraalle regioni definire le date di somministrazione per le fasce più a rischio della popone. E ...

