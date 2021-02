Vaccino Covid, nel Lazio iniziano le somministrazioni agli Over 80. Come prenotarsi (Di lunedì 8 febbraio 2021) Covid, nel Lazio al via le somministrazioni del Vaccino agli Over 80. Come prenotarsi e dove si trovano i centri per le vaccinazioni. Come da calendario, nella mattinata dell’8 febbraio nella Regione Lazio sono iniziate le somministrazioni del Vaccino contro il Covid agli Over 80. Inizia così la nuova fase della campagna di vaccinazione. nella prima fase sono stati vaccinati medici, infermieri, personale sanitario, ospiti e dipendenti delle Rsa. Ora si inizia con l’immunizzazione dei soggetti con più di ottant’anni. Vaccino Covid, nel Lazio sono iniziate le ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 8 febbraio 2021), nelal via ledel80.e dove si trovano i centri per le vaccinazioni.da calendario, nella mattinata dell’8 febbraio nella Regionesono iniziate ledelcontro il80. Inizia così la nuova fase della campagna di vaccinazione. nella prima fase sono stati vaccinati medici, infermieri, personale sanitario, ospiti e dipendenti delle Rsa. Ora si inizia con l’immunizzazione dei soggetti con più di ottant’anni., nelsono iniziate le ...

