Vaccino Astrazeneca meno efficace su variante sudafricana. Sudafrica sospende somministrazione

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Effetti ridotti contro ladel Sars-CoV-2, per ilOxford-secondo i risultati dei primi studi e test. È la stessa azienda a comunicarlo riferendo che iloffre solo una relativa protezione contro sintomi non gravi provocati dalla. E in base a uno studio condotto dall’università del Witwatersrand () e dall’università di Oxford mostra come ilabbia modesta efficacia, scrive il Financial Times dove un portavoce spiega che non sono stati in grado “di accertare la sua efficacia contro casi gravi della malattia e nei casi di ospedalizzazione perché i soggetti esaminati erano giovani adulti in salute”. Il...

In particolare, che arriva oggi in Italia per dare il via a una nuova fase di ... Al momento ildi Oxford offre solo una relativa protezione contro sintomi non gravi provocati dalla ...Domani il gruppo di esperti indipendenti Oms sulle vaccinazioni si riunirà sule sui risultati provenienti dal Sud Africa. Intanto in Usa i casi di Covid da variante inglese ...La prima fornitura di quasi 250mila dosi di vaccino AstraZeneca è giunta sabato in Italia. Fornitura ridotta nei numeri, come annunciato dall’azienda lo scorso mese per problemi di produzione, ma la c ...Sono in zona rossa da lunedì 8 febbraio la provincia di Bolzano, la provincia di Perugia e sei comuni di quella di Terni; ventisette comuni del Basso Molise. Si aggiungo a tre comuni in Abruzzo e al c ...