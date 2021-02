Vaccino AstraZeneca: aumenta efficacia, nuovi dati a EMA (Di lunedì 8 febbraio 2021) (Teleborsa) – Secondo Piero Di Lorenzo, amministratore delegato dell’Irbm di Pomezia, che con l’Università di Oxford ha lavorato al Vaccino AstraZeneca, “la fornitura” del siero “andrà presto a regime e l’efficacia potrebbe salire all’82% dopo una rivalutazione dell’Ema (l’Agenzia europea del farmaco, Ndr)”. E’ quanto afferma in un’intervista alla Stampa. In merito ai tempi di arrivo delle prossime dosi (domenica ne sono arrivate 250mila), Di Lorenzo sottolinea che “AstraZeneca sta facendo uno sforzo per recuperare le consegne di gennaio. Per quanto ne so entro il 14 arriveranno altre 350 mila dosi ed entro il 25 700 mila. Si lavora per ulteriori 4 milioni a marzo”. Superati i problemi di rifornimento, a suo avviso, “da marzo-aprile è credibile che arrivino dosi sufficienti per la vaccinazione di massa”. Quanto ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 8 febbraio 2021) (Teleborsa) – Secondo Piero Di Lorenzo, amministratore delegato dell’Irbm di Pomezia, che con l’Università di Oxford ha lavorato al, “la fornitura” del siero “andrà presto a regime e l’potrebbe salire all’82% dopo una rivalutazione dell’Ema (l’Agenzia europea del farmaco, Ndr)”. E’ quanto afferma in un’intervista alla Stampa. In merito ai tempi di arrivo delle prossime dosi (domenica ne sono arrivate 250mila), Di Lorenzo sottolinea che “sta facendo uno sforzo per recuperare le consegne di gennaio. Per quanto ne so entro il 14 arriveranno altre 350 mila dosi ed entro il 25 700 mila. Si lavora per ulteriori 4 milioni a marzo”. Superati i problemi di rifornimento, a suo avviso, “da marzo-aprile è credibile che arrivino dosi sufficienti per la vaccinazione di massa”. Quanto ...

fattoquotidiano : L'APARTHEID DEI VACCINI Nazioni a medio e basso reddito, come il Ghana e l’Africa Subsahariana, non potranno vaccin… - Agenzia_Italia : il Sudafrica sospende la somministrazione del siero AstraZeneca - RobertoBurioni : Ottima notizia, il vaccino 'russo' ha un'efficacia superiore al 90%. Un altro vaccino dall'efficacia eccezionale co… - PatriziaOrlan11 : RT @paolacontini64: Ma in Sudafrica ne hanno bloccato l'impiego perché non protegge dalla variante sudafricana. Davvero credete che sia sol… - renatagsleite : RT @ilmessaggeroit: Vaccino Astrazeneca, il Sudafrica ha interrotto l'inoculazione: «Non è efficace sulla variante» -