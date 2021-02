Vaccini | un affare di miliardi e potere Quanto incassa Big Pharma e come cambia la geopolitica

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Il mondo deiè un Eldorado per produttori e azionisti: unda 38solo nel 2021, che moltiplica il valore di Borsa delle aziende produttrici. E regala profitti miliardari ai loro azionisti. Si iniziano quindi a fare i conti miliardari di questo successo. Il Coviduna benedizione. Suonauna bestemmia, certo, ma solo per noi comuni mortali. A poco più di un anno dallo scoppio della pandemia, già 100 milioni di persone hanno ricevuto una dose dei farmaci anti-Covid, e continuano a piovere ordini da ogni parte del mondo. Ma non tutto si riduce al solo 2021, questo è certo. Anche nei prossimi anni si continuerà a guadagnare tra richiami, varianti, nuove formule. Risultato? Conti alla mano,ricostruisce Ettore Livini su Repubblica, “la torta dei ricavi ...

Matteo Civillini e Gianluca Paolucci per la Stampa VACCINO PFIZER 1 Da zero a oltre 50 miliardi di dollari a livello globale solo nel 2021. È quanto vale in termini di ricavi il mercato dei vaccini per il Covid19, sulla base dei contratti di fornitura noti finora e dei prezzi da 600 mln. Ma i privati battono lo Stato. BRUXELLES. Bisogna «lavorare senza sosta» al Recovery Plan italiano. Perché il tempo a disposizione è poco e i soldi da utilizzare tanti. Ma soprattutto perché ci sono ancora molti dettagli da definire. I numeri dell'enorme giro d'affari per le campagne di immunizzazione: i profitti sono destinati a crescere nei prossimi anni. I produttori: quelli attuali sono "prezzi da pandemia", poi aumenteranno.