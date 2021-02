Vaccini, l’Italia supera i 2 milioni e mezzo di somministrazioni. Oltre 1 milione di persone hanno ricevuto la seconda dose (Di lunedì 8 febbraio 2021) Ha raggiunto quota 2.582.510 il totale delle vaccinazioni somministrate ad oggi in Italia, secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute, e aggiornati alle 15 di oggi (qui il report). Il vaccino è stato inoculato a 1.625.335 donne e 957.175 uomini. Sono 1.147.256, invece, le persone a cui è già stata somministrata la prima e la seconda dose. Come sempre, il maggior numero dei destinatari è rappresentato da operatori sanitari e sociosanitari (1.785.591), seguiti dal personale non sanitario (508.248), gli ospiti delle strutture residenziali (266.009) e gli over 80 (22.662). Le regioni con la percentuale maggiore di somministrazioni rispetto alla dotazione sono Valle d’Aosta (102,9%) Marche (98,5%), Piemonte (97,2%), Campania (96,8%), quella con la minore è la Liguria (69,3%). Ecco nel dettaglio le singole regioni: ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 8 febbraio 2021) Ha raggiunto quota 2.582.510 il totale delle vaccinazioni somministrate ad oggi in Italia, secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute, e aggiornati alle 15 di oggi (qui il report). Il vaccino è stato inoculato a 1.625.335 donne e 957.175 uomini. Sono 1.147.256, invece, lea cui è già stata somministrata la prima e la. Come sempre, il maggior numero dei destinatari è rappresentato da operatori sanitari e sociosanitari (1.785.591), seguiti dal personale non sanitario (508.248), gli ospiti delle strutture residenziali (266.009) e gli over 80 (22.662). Le regioni con la percentuale maggiore dirispetto alla dotazione sono Valle d’Aosta (102,9%) Marche (98,5%), Piemonte (97,2%), Campania (96,8%), quella con la minore è la Liguria (69,3%). Ecco nel dettaglio le singole regioni: ...

Am_Parente : L'Europa e l'Italia devono adoperarsi per aumentare la produzione di vaccini e il nostro Paese deve individuare sit… - renatobrunetta : ?? Dare l’immunità di gregge in 100 giorni vuol dire far ripartire l’Italia: si salvano le vite, si fa ripartire l’e… - MSF_ITALIA : In azione insieme a gruppi della società civile in India e Sudafrica: abbiamo consegnato una lettera presso le amba… - DarioSegreto_ : RT @DarioSegreto_: #vaccini Secondo voi lo spot “l’Italia riparte con un fiore” è - marin_cdm : RT @graziosafuriosa: Come le varianti del coronavirus possono portare l'Italia in zona rossa -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini l’Italia Palù (Aifa): «Milioni di dosi del vaccino italiano ReiThera disponibili da settembre» Corriere della Sera