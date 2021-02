Vaccini, in Campania prime dosi agli over 80. Si parte da Caserta. 118 mila prenotazioni (Di lunedì 8 febbraio 2021) E’ partita questa mattina nella provincia di Caserta la vaccinazione degli abitanti con oltre 80 anni. Ci sono per oggi i primi 1500 che sono stati convocati e domani saranno altrettanti. Le vaccinazioni si svolgono nei cinque ospedali di Aversa, Marcianise, Maddaloni, Sessa Aurunca e Piedimonte Matese. “Abbiamo concluso – spiega all’Ansa Ferdinando Russo, direttore generale dell’Asl di Caserta – la vaccinazione con i richiami di tutti i sanitari del territorio e quindi abbiamo chiesto alla Regione di poter partire con gli ultra 80nni. Ci e’ arrivato l’ok e ci siamo mossi subito, abbiamo la struttura e il personale pronti, abbiamo i Vaccini e quindi parametriamo la somministrazione al numero di dosi che abbiamo, partiamo con 1500 ma potevamo farne anche di più. Stiamo facendo anche le vaccinazioni a domicilio per chi è ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 8 febbraio 2021) E’ partita questa mattina nella provincia dila vaccinazione degli abitanti con oltre 80 anni. Ci sono per oggi i primi 1500 che sono stati convocati e domani saranno altrettanti. Le vaccinazioni si svolgono nei cinque ospedali di Aversa, Marcianise, Maddaloni, Sessa Aurunca e Piedimonte Matese. “Abbiamo concluso – spiega all’Ansa Ferdinando Russo, direttore generale dell’Asl di– la vaccinazione con i richiami di tutti i sanitari del territorio e quindi abbiamo chiesto alla Regione di poter partire con gli ultra 80nni. Ci e’ arrivato l’ok e ci siamo mossi subito, abbiamo la struttura e il personale pronti, abbiamo ie quindi parametriamo la somministrazione al numero diche abbiamo, partiamo con 1500 ma potevamo farne anche di più. Stiamo facendo anche le vaccinazioni a domicilio per chi è ...

RadioCRC_Napoli : RT @barba_capelli: VACCINI: Tommasielli Unitá di Crisi: coinvolgere 4200 medici di base della Campania. - barba_capelli : VACCINI: Tommasielli Unitá di Crisi: coinvolgere 4200 medici di base della Campania. - occhio_notizie : Vaccini Covid in Campania, il gelo blocca le spedizioni: consegne rinviate a domani - TV7Benevento : Vaccini. In Campania gelo blocca spedizione, consegna domani. Attese 49.000 dosi Pfizer. Da lunedì taglio per Regio… - andrea_falivene : RT @rep_napoli: Il gelo blocca le spedizioni. Vaccini in ritardo in Campania [aggiornamento delle 13:28] -