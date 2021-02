Vaccini Covid | a Roma le prime somministrazioni agli over 80 | “Contenti di averlo fatto | lo consigliamo a tutti”

Corriere : La Tanzania non vuole i vaccini: «Pericolosi, antidoto al virus è lo zenzero» - chetempochefa : Questa sera a #CTCF da @fabfazio su @RaiTre faremo un importante punto della situazione sui vaccini e sulle variant… - Maumol : Quando si è trattato di acquistare i vaccini il capo del governo israeliano Benjamin Netanyahu si è comportato da c… - AFORP1 : RT @beppemarchitell: La settimana iniziata ci porterà un’ennesimo #governo alle prese con le chiare e improcrastinabili #emergenze. #covid… - gayburg : Continua la propaganda anti-vaccinale della Barticca. Ora dice che i morti di Covid-19 sarebbero stati «evitabili»… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Covid

... Fabiano Amati (Pd), promotore della proposta di legge per estendere l'obbligo alla vaccinazione anti -al personale sanitario. Proposta che ha già ottenuto il via libera dalla commissione ...La gente deve continuare ad avere fiducia nell'efficacia deiantifinora approvati, nonostante i sospetti preliminari di una capacità d'impatto limitata di quello di AstraZeneca/Oxford sui pazienti contagiati in forme non gravi con la specifica ...Parte la campagna vaccinale per gli over 80 nel Lazio. Da questa mattina gli anziani che hanno prenotato una dose attraverso il sito regionale o tramite telefono, sono stati accolti in uno dei 50 punt ...08 FEB - "Sono partite questa mattina le somministrazioni del vaccino anti covid agli over 80: in tutti i 50 punti si sta procedendo con regolarità e al momento non si registrano né disfunzioni né man ...