Vaccini anti-Covid, iniziata la campagna di vaccinazione per gli over 80 (Di lunedì 8 febbraio 2021) E’ iniziata questa mattina la campagna di vaccinazione anti-Covid per i cittadini che hanno superato l’ottantesimo anno di età. Le prenotazioni sono partite lunedì 1° febbraio on line sul sito prenotavaccino-Covid.regione.lazio.it, mentre le somministrazioni sono attive da oggi 8 febbraio Dove fare il vaccino Sono 85 i punti vaccinali suddivisi in tutte le ASL in modo proporzionale alla popolazione e secondo una logica di prossimità. Potranno prenotarsi tutti gli over80, compresi coloro che compiranno gli anni nel corso del 2021. Leggi anche: Vaccini Coronavirus, ecco quali potrebbero essere le reazioni La seconda dose Prenotando la prima dose viene automaticamente prenotata anche la seconda dose. Potranno prenotare anche i familiari, è ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 8 febbraio 2021) E’questa mattina ladiper i cittadini che hanno superato l’ottantesimo anno di età. Le prenotazioni sono partite lunedì 1° febbraio on line sul sito prenotavaccino-.regione.lazio.it, mentre le somministrazioni sono attive da oggi 8 febbraio Dove fare il vaccino Sono 85 i punti vaccinali suddivisi in tutte le ASL in modo proporzionale alla popolazione e secondo una logica di prossimità. Potranno prenotarsi tutti gli80, compresi coloro che compiranno gli anni nel corso del 2021. Leggi anche:Coronavirus, ecco quali potrebbero essere le reazioni La seconda dose Prenotando la prima dose viene automaticamente prenotata anche la seconda dose. Potranno prenotare anche i familiari, è ...

