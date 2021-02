Vaccini anti Covid | acquisti fai-da-te | il Veneto guida l?operazione | Emilia Romagna e Campania tentate

(Di lunedì 8 febbraio 2021) «Abbiamo avuto dei contatti per l?approvvigionamento deigià approvati. Stiamo verificando. Non la vediamo come una contrapposizione al governo, ma dobbiamo prendere atto...

piersileri : Tutta la mia vicinanza e solidarietà al collega Matteo Bassetti, bersaglio di ignobili insulti e minacce di morte p… - FontanaPres : La cronologia del piano Vaccini Anti Covid Lombardia che ieri abbiamo illustrato insieme a Guido Bertolaso. Se le c… - ragazzini_p : RT @fnpcislpatp: #Covid, il servizio andato di @Tgs15tv sull'iniziativa della Fnp Cisl che ha messo a disposizione numeri e sedi dei territ… - fnpcislpatp : RT @fnpcislpatp: #Covid, il servizio andato di @Tgs15tv sull'iniziativa della Fnp Cisl che ha messo a disposizione numeri e sedi dei territ… - angelo_arcadu : RT @LegaRegioneLomb: Vaccini anti Covid, Emanuele Monti (Lega) replica al Pd: 'La Lombardia corre con 432 mila dosi inoculate, 200 mila di… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini anti

Il Camp Nou diventerà un centro di vaccinazione di massa per debellare la pandemia di COVID - 19: i dettagliAlle prime 5 categorie andranno ia , alla sesta quello . Le categorie con priorità I primi ... Lo prevede l'aggiornamento del Piano vaccinazione- Covid. Over 70 Tra le fasce prioritarie ...RONCADE - Il 5 febbraio scorso nella Residenza per anziani di Roncade è stato completata con la seconda dose la vaccinazione anti-Covid di tutti gli ospiti e di tutto il personale.Il capo di gabinetto del ministero della Salute ha spiegato: ci sarà un esame «rapido e costruttivo» del piano, «purché in linea con le indicazioni del piano nazionale» ...