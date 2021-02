Vaccini al personale sanitario, in Puglia scoppia il caso: 'Uno su tre si rifiuta'. Si pensa all'obbligo (Di lunedì 8 febbraio 2021) La Puglia è una delle Regioni più colpite dalla seconda ondata della pandemia di coronavirus , ed è tra le poche ancora in zona arancione: mentre in tante Regioni la situazione è migliorata ed è ... Leggi su leggo (Di lunedì 8 febbraio 2021) Laè una delle Regioni più colpite dalla seconda ondata della pandemia di coronavirus , ed è tra le poche ancora in zona arancione: mentre in tante Regioni la situazione è migliorata ed è ...

sbonaccini : Completeremo entro febbraio vaccinazione alla platea prevista nella 1’ fase (personale sanitario e degenti residenz… - berlusconi : Ci siamo messi al lavoro e i nostri esperti guidati da Andrea Mandelli hanno scritto il Piano Vaccini di Forza Ital… - Agenzia_Ansa : Vaccini #Astrazeneca agli under 55: al personale scolastico docente e non docente, forze armate e di polizia, perso… - claudio301065 : @keccastar No per adesso ha moltiplicato i vaccini e e il personale sanitario solo con le consultazioni - infoitsalute : Vaccini, in consegna AstraZeneca per forze dell'ordine e personale scolastico under 55 - -