Vaccini | 1 milione e 170 mila persone hanno ricevuto la seconda dose Il totale delle somministrazioni sale a 2 milioni 620 mila

Leggi su open.online

(Di martedì 9 febbraio 2021) Tra rallentamenti ed accelerazioni continua la campagna vaccinale in Italia. Dal 31 dicembre a oggi sono state somministrate in2.619.005 dosi di farmaco contro il Coronavirus, come riportato dal report quotidiano del governo. Lecheanche la– e che dunque sono protette dall’infezione – sono a questo punto 1.172.239. Un numero che cresce tra vari stop and go e che è ancora lontano dalle cifre utili per il raggiungimento dell’immunità di gregge. Guardando al profilo di chi haalmeno unadi siero, 1.648.665 sono donne e 970.340 sono uomini. Essendo la campagna vaccinale ancora nella prima fase, 1.845.287 sono le dosi somministrate a operatori sanitari e sociosanitari. Al personale non ...