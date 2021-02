Vaccinazioni Covid per gli over 80 | le Regioni partite e la Lombardia Come prenotare

MediasetTgcom24 : Covid, Sudafrica sospende campagna di vaccinazioni con AstraZeneca #astrazeneca - RegLombardia : #LNews In Fiera a Milano si sperimenta il progetto di Regione Lombardia, avviato da Areu e coordinato da… - MediasetTgcom24 : Covid, l'arena del sumo di Tokyo messa a disposizione per vaccinazioni #covid - AnsaPuglia : Covid:dopo 2 mesi e mezzo azzerati contagi in Rsa del Barese. Focolaio con 20 anziani positivi. Sindaco,'a breve va… - infoitsalute : Riuniti: 'COVID, ad oggi 5.465 vaccinazioni': le percentuali -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccinazioni Covid

...mattina allo Spallanzani di Roma leper gli over 80. "Sono molto più tranquillo - dice... Read More In Evidenza Zona gialla - arancione - micro rosse... il volto dell'Italia del......mattina allo Spallanzani di Roma leper gli over 80. "Sono molto più tranquillo - dice... Read More In Evidenza Zona gialla - arancione - micro rosse... il volto dell'Italia del...Intanto l'Ordine degli Psicologi della Puglia chiede al governatore Emiliano di avere precedenza nella campagna vaccinale.Gli stadi del football americano verranno utilizzati per le vaccinazioni di massa. Il virus Ebola si riaffaccia nella Repubblica democratica del Congo. In Vietnam abbattutti 100 mila polli per cercare ...