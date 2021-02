Vaccinare chi ha già avuto il Covid? Galli chiarisce danni e benefici (Di lunedì 8 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Secondo Massimo Galli, primario delle Malattie infettive dell’Ospedale Sacco di Milano, Vaccinare chi ha già contratto il Covid-19 è “inutile“. In occasione di un’intervista a ‘La Repubblica’, l’esperto ha affermato: “Si poteva evitare di Vaccinare chi aveva già avuto l’infezione, come avevo previsto”. Galli ha spiegato a proposito dei vaccini Covid: “I colleghi che si sono ammalati in passato e che hanno fatto prima e, soprattutto, seconda dose del vaccino, hanno avuto effetti collaterali fastidiosi, come manifestazioni febbrili e linfoadenopatia, cioè aumento del volume dei linfonodi”. Poi la precisazione: “Non abbiamo visto manifestazioni gravi, ma è un fastidio ed è la dimostrazione di ciò che penso sull’inutilità del ... Leggi su improntaunika (Di lunedì 8 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Secondo Massimo, primario delle Malattie infettive dell’Ospedale Sacco di Milano,chi ha già contratto il-19 è “inutile“. In occasione di un’intervista a ‘La Repubblica’, l’esperto ha affermato: “Si poteva evitare dichi aveva giàl’infezione, come avevo previsto”.ha spiegato a proposito dei vaccini: “I colleghi che si sono ammalati in passato e che hanno fatto prima e, soprattutto, seconda dose del vaccino, hannoeffetti collaterali fastidiosi, come manifestazioni febbrili e linfoadenopatia, cioè aumento del volume dei linfonodi”. Poi la precisazione: “Non abbiamo visto manifestazioni gravi, ma è un fastidio ed è la dimostrazione di ciò che penso sull’inutilità del ...

