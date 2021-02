USA, bimba di 9 anni muore di Covid: non aveva patologie pregresse (Di lunedì 8 febbraio 2021) Makenzie Gongora, una bambina di San Antonio (Texas) di appena 9 anni, è morta appena tre giorni dopo aver contratto il coronavirus; la piccola, come racconta il sito statunitense Today, è morta nel sonno. È stata la sua zia paterna Erica Gongora a raccontare la storia della bimba: "Il 29 gennaio Makenzie, mentre si trovava al doposcuola, aveva iniziato ad accusare un ... Leggi su fanpage (Di lunedì 8 febbraio 2021) Makenzie Gongora, una bambina di San Antonio (Texas) di appena 9, è morta appena tre giorni dopo aver contratto il coronavirus; la piccola, come racconta il sito statunitense Today, è morta nel sonno. È stata la sua zia paterna Erica Gongora a raccontare la storia della: "Il 29 gennaio Makenzie, mentre si trovava al doposcuola,iniziato ad accusare un ...

