Usa 2020 | indagine in Georgia su sforzi Trump per ribaltare voto

L'ufficio del segretario dello Stato della Georgia ha aperto formalmente un'indagine sui tentativi di Donald Trump di ribaltare i risultati delle elezioni nel Peach State. La notizia arriva alla ...

