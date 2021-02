Urania Basket e GaiaGo: una partnership per la mobilità sostenibile (e gratuita) (Di lunedì 8 febbraio 2021) L’Urania Basket, seconda società di pallacanestro della città di Milano, ha stipulato una partnership con la piattaforma GaiaGo: i suoi 40o atleti potranno quindi spostarsi in città in maniera gratuita, green e condivisa. Un primo importante passo per diffondere i valori di sostenibilità e inclusività anche nel mondo dello sport. In occasione della presentazione della sua app ufficiale, Urania Basket e GaiaGo, piattaforma che integra la mobilità negli spazi e aggrega servizi di mobilità mettendoli in connessione con il territorio, annunciano la nascita di un’importante collaborazione all’insegna della green mobility. Il progetto, che vede il coinvolgimento degli operatori della mobilità Dott, servizio ... Leggi su tpi (Di lunedì 8 febbraio 2021) L’, seconda società di pallacanestro della città di Milano, ha stipulato unacon la piattaforma: i suoi 40o atleti potranno quindi spostarsi in città in maniera, green e condivisa. Un primo importante passo per diffondere i valori di sostenibilità e inclusività anche nel mondo dello sport. In occasione della presentazione della sua app ufficiale,, piattaforma che integra lanegli spazi e aggrega servizi dimettendoli in connessione con il territorio, annunciano la nascita di un’importante collaborazione all’insegna della green mobility. Il progetto, che vede il coinvolgimento degli operatori dellaDott, servizio ...

