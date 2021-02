Uomini e Donne, presunti filmini intimi di Aurora Tropea: programma finisce nei guai (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il revenge porn è sbarcato in televisione, ed ora potrebbe portare conseguenze gravi a chi gli ha dato accesso. Il caso dei presunti fulmini intimi posseduti da Giancarlo Cellucci, uno dei protagonisti di Uomini e Donne, e che avrebbero avuto come protagonista Aurora Tropea, altra figura del programma e sua ex fiamma, è degenerato fino alla (non confermata, per ora) decisione della donna di diffidare sia l’ex che il programma, che ha deciso spontaneamente di dare spazio all’accaduto e di non tagliare determinate scene. Il caso: i presunti filmini e l’abbandono della trasmissione Il caso è esploso nella puntata del 3 febbraio scorso: Giancarlo, che con Aurora Tropea ha avuto ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il revenge porn è sbarcato in televisione, ed ora potrebbe portare conseguenze gravi a chi gli ha dato accesso. Il caso deifulminiposseduti da Giancarlo Cellucci, uno dei protagonisti di, e che avrebbero avuto come protagonista, altra figura dele sua ex fiamma, è degenerato fino alla (non confermata, per ora) decisione della donna di diffidare sia l’ex che il, che ha deciso spontaneamente di dare spazio all’accaduto e di non tagliare determinate scene. Il caso: ie l’abbandono della trasmissione Il caso è esploso nella puntata del 3 febbraio scorso: Giancarlo, che conha avuto ...

