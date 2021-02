Uomini e Donne, anticipazioni dell’8 febbraio: Armando molla Nicole, Sophie ha una scelta (Di lunedì 8 febbraio 2021) Primo appuntamento settimanale di Uomini e Donne Riparte una nuova settimana di programmazione di Uomini e Donne, il popolare dating show di Maria De Filippi. Dopo il week-end, il pubblico di Canale 5 avrà modo di vedere l’ultima parte della registrazione effettuata lo scorso 26 febbraio. Nella puntata odierna assisteremo alla chiusura della frequentazione tra Armando Incarnato e Nicole, ma anche ad un sbilanciamento di Sophie Codegoni su uno dei suoi due corteggiatori rimasti. Cosa ci dicono le anticipazioni fornite da Il Vicolo delle News? Trono over: Armando chiude con Nicole Le anticipazioni della puntata odierna di Uomini e Donne, svelano che sarà ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 8 febbraio 2021) Primo appuntamento settimanale diRiparte una nuova settimana di programmazione di, il popolare dating show di Maria De Filippi. Dopo il week-end, il pubblico di Canale 5 avrà modo di vedere l’ultima parte della registrazione effettuata lo scorso 26. Nella puntata odierna assisteremo alla chiusura della frequentazione traIncarnato e, ma anche ad un sbilanciamento diCodegoni su uno dei suoi due corteggiatori rimasti. Cosa ci dicono lefornite da Il Vicolo delle News? Trono over:chiude conLedella puntata odierna di, svelano che sarà ...

