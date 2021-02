Unesco | Fipe | la Pasta alla Norma sia patrimonio gastronomico

MeridioNews : Pasta alla Norma patrimonio Unesco, la proposta di Fipe «Piatto simbolo della Sicilia e di tutto il Mediterraneo» - siciliafeed : Unesco: Fipe, ‘Pasta alla Norma’ sia patrimonio gastronomico - AnsaSicilia : Unesco: Fipe, 'Pasta alla Norma' sia patrimonio gastronomico. Iniziativa ristoratori Confcommercio, piatto più famo… -

Sostenere il riconoscimento della "pasta alla Norma" come patrimonio culturale gastronomico dell'. Questa la nuova mission dellaConfcommercio, un progetto che, in realt , spiega l'associazione dei ristoratori, era "accarezzata da tempo, ma che adesso, pi che mai, pu contribuire al ...Per questo i ristoratori diConfcommercio, sostenuti da un contesto socio politico e culturale ... al fine che venga riconosciuto dall'come patrimonio gastronomico della cucina siciliana da ...Sostenere il riconoscimento della "pasta alla Norma" come patrimonio culturale gastronomico dell'Unesco. Questa è la nuova mission della Fipe Confcommercio, ...Inserire la specialità isolana tra i beni immateriali dell'umanità. Questa l'iniziativa di Federazione italiana pubblici esercizi di Confcommercio Catania. «Una ricetta che coniuga cultura e tradizion ...