Un’azienda cinese brevetta una soluzione che blocca alcune app se si è ubriachi (Di lunedì 8 febbraio 2021) Gree Electronics ha richiesto il brevetto per una modalità dello smartphone che blocca il device nel caso in cui l'utente fosse ubriaco L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di lunedì 8 febbraio 2021) Gree Electronics ha richiesto il brevetto per una modalità dello smartphone cheil device nel caso in cui l'utente fosse ubriaco L'articolo proviene da TuttoAndroid.

f_ronchetti : @Fcastelnuovo @SignorErnesto Non brevettano perché non vogliono sostenere i costi. Poi si trovano l’azienda cinese… - _frangia : @alecsvilla hai fatto bene, a quest'ora farà ombra a un mafioso cinese con l'azienda in Uganda - TuttoAndroid : Un’azienda cinese brevetta una soluzione che blocca alcune app se si è ubriachi - TLamborghini_ : A due anni dai #ChinaAwards, #FerruccioLamborghini racconta le novità legate al mercato cinese per il brand del Tor… -

Ultime Notizie dalla rete : Un’azienda cinese Suning.com conclude il 2020 in positivo con una crescita delle vendite del 33,61% sulla sua piattaforma cloud retail Fortune Italia