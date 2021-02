Un’altra querela per Alda d’Eusanio | questa volta riguarda le rivelazioni su Mia Martini

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 8 febbraio 2021)non solo non si è tenuta un cecio in bocca nella casa del Grande Fratello VIP 5 ma ha sganciato anche una serie di bombe che inevitabilmente stanno facendo discutere. La squalifica dal GF VIP 5 non le servirà a molto, visto che ormai il danno è stato fatto. Dopo ladi Laura Pausini, e del suo compagno Paolo Carta per le pesantissime accuse fatte proprio contro il chitarrista, arriva anche un altro grattacapo legale per. C’è una secondaper lei. Insomma il cachet guadagnato per questo GF VIP 5 probabilmente dovrà essere reinvestito in legali…laarriva da un personaggio del mondo dello spettacolo e tutta la storia si lega alle “” fatte dalla...