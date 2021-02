Una vita | anticipazioni Spagna | Marcia coglie sul fatto Felipe e Genoveva!

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 8 febbraio 2021) In Unale prossime puntate saranno ricche di colpi di scena. In particolare, vedremo chesi sentirà male nel momento in cui sorprenderàe Genoveva a letto insieme. La Sampaio avrà una crisi respiratoria nel bel mezzo delle vie di Acacias e verrà soccorsa da Fabiana, Cesareo e Servante. Una, spoiler:sospetta che Santiago non sia suo marito Unacontinuerà ad offrirci episodi ricchi di intrighi e colpi di scena. Nel dettaglio, tra qualche settimana, su Canale 5, vedremo checomincerà ad avere qualche sospetto circa l’identità del marito Santiago. La donna infatti, comincerà a dubitare nel momento in cui Santiago sembrerà non ricordare alcuni accadimenti del passato, ma non solo. La Sampaio noterà anche che l’uomo non ha più una ...