Una vita anticipazioni: il patto segreto di Genoveva e Santiago (Di lunedì 8 febbraio 2021) Che cosa ci fanno Santiago e Genoveva insieme nello stesso albergo? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama per la puntata di domani, 9 febbraio 2021. Come avrete visto, alla fine Bellita e Cinta hanno scoperto tutta la verità sul film. Alfonso e la misteriosa donna che spiava la cantante, volevano vendicarsi proprio di lei. Pare che all’inizio della sua carriera, Bellita non sia stata del tutto onesta e abbia preso il posto, illecitamente, di quella che avrebbe dovuto essere la protagonista del balletto e delle opere di cui poi lei è stata la stella. Una vendetta arrivata con anni di ritardo che purtroppo ha coinvolto anche Cinta che mai avrebbe immaginato di essere un oggetto usato in questa sorta di guerra. Tutti i vicini tra l’altro, hanno scoperto quello che stava ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 8 febbraio 2021) Che cosa ci fannoinsieme nello stesso albergo? Lo scopriamo con ledi Unache ci rivelano proprio la trama per la puntata di domani, 9 febbraio 2021. Come avrete visto, alla fine Bellita e Cinta hanno scoperto tutta la verità sul film. Alfonso e la misteriosa donna che spiava la cantante, volevano vendicarsi proprio di lei. Pare che all’inizio della sua carriera, Bellita non sia stata del tutto onesta e abbia preso il posto, illecitamente, di quella che avrebbe dovuto essere la protagonista del balletto e delle opere di cui poi lei è stata la stella. Una vendetta arrivata con anni di ritardo che purtroppo ha coinvolto anche Cinta che mai avrebbe immaginato di essere un oggetto usato in questa sorta di guerra. Tutti i vicini tra l’altro, hanno scoperto quello che stava ...

