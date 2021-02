UNA VITA, anticipazioni dal 14 al 19 febbraio 2021 (Di lunedì 8 febbraio 2021) anticipazioni e trame settimanali telenovela Una VITA da domenica 14 a venerdì 19 febbraio 2021: Susana è talmente felice con Armando che lo sogna a occhi aperti e il suo carattere si addolcisce, tanto che decide di regalare alcuni suoi abiti a Casilda. Ramon e Carmen iniziano a indagare sulla reazione fredda che ha avuto Lolita dopo aver ricevuto in regalo la culla per il bambino. José decide di denunziare Alfonso Carchano per ingiurie e diffamazione. Fabiana e Casilda consigliano a Marcia di dimenticare don Felipe e di dedicarsi a Santiago; la ragazza decide di rompere definitivamente con l’avvocato mandandogli una lettera in cui gli chiede di non cercarla più. Santiago prepara una sorpresa per Marcia, sicuro che la convincerà a concedersi finalmente a lui. Genoveva intima a Santiago di lasciare in fretta Acacias ... Leggi su tvsoap (Di lunedì 8 febbraio 2021)e trame settimanali telenovela Unada domenica 14 a venerdì 19: Susana è talmente felice con Armando che lo sogna a occhi aperti e il suo carattere si addolcisce, tanto che decide di regalare alcuni suoi abiti a Casilda. Ramon e Carmen iniziano a indagare sulla reazione fredda che ha avuto Lolita dopo aver ricevuto in regalo la culla per il bambino. José decide di denunziare Alfonso Carchano per ingiurie e diffamazione. Fabiana e Casilda consigliano a Marcia di dimenticare don Felipe e di dedicarsi a Santiago; la ragazza decide di rompere definitivamente con l’avvocato mandandogli una lettera in cui gli chiede di non cercarla più. Santiago prepara una sorpresa per Marcia, sicuro che la convincerà a concedersi finalmente a lui. Genoveva intima a Santiago di lasciare in fretta Acacias ...

