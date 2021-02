Una Vita, anticipazioni 9 febbraio: il patto di Santiago e Genoveva (Di lunedì 8 febbraio 2021) Una Vita porrà ancora l'accento su un incredibile colpo di scena riguardante il personaggio di Genoveva Salmeron che ha lasciato Acacias per recarsi in una pensione fuori città dove ha incontrato Santiago Becerra. Dunque, la dark lady e l'ex marito della povera Marcia erano d'accordo fin dal primo momento ed è stata lei a farlo arrivare nel quartiere poco prima che lei e Felipe entrassero in chiesa per convolare a nozze. Ovviamente, l'obiettivo della donna è chiaro: separare i due innamorati per sempre e le anticipazioni della soap opera iberica inerenti l'episodio di martedì 9 febbraio sottolineano che il colloquio che Genoveva avrà con Santiago verterà proprio su questo. La Salmeron comunicherà al brasiliano che la moglie ha iniziato una relazione clandestina con ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 8 febbraio 2021) Unaporrà ancora l'accento su un incredibile colpo di scena riguardante il personaggio diSalmeron che ha lasciato Acacias per recarsi in una pensione fuori città dove ha incontratoBecerra. Dunque, la dark lady e l'ex marito della povera Marcia erano d'accordo fin dal primo momento ed è stata lei a farlo arrivare nel quartiere poco prima che lei e Felipe entrassero in chiesa per convolare a nozze. Ovviamente, l'obiettivo della donna è chiaro: separare i due innamorati per sempre e ledella soap opera iberica inerenti l'episodio di martedì 9sottolineano che il colloquio cheavrà converterà proprio su questo. La Salmeron comunicherà al brasiliano che la moglie ha iniziato una relazione clandestina con ...

