Una torta da 300milairdi di euro che fa gola a tutti. (Di lunedì 8 febbraio 2021) di Redazione. tutti pronti a salire sul ‘carro del vincitore’, anche se fino a questo momento Mario Draghi, che ancora deve accettare l’incarico conferitogli dal Presidente... Leggi su freeskipper (Di lunedì 8 febbraio 2021) di Redazione.pronti a salire sul ‘carro del vincitore’, anche se fino a questo momento Mario Draghi, che ancora deve accettare l’incarico conferitogli dal Presidente...

Auroraa_99 : Pretendo che per Concetta stasera ci sia lo stesso trattamento di Myriam Catania: una torta a fine puntata. #PRELEMI - profilocomodo : I soldi da spartirsi sono così tanti che tra un po' resusciteranno i politici già morti pur di prendere una fetta della torta. - anubi_matt : RT @vignettisti: Il personaggio è grande e di tutto rispetto Ma non sarà forse, si chiede Gianfranco Uber (@gfuber), che una grossa torta… - Luca23081990 : #prelemi spero non facciano la pagliacciata di far andare la Gregoracci in tugurio per mangiare una fetta di torta… - bonacomerpanee : Oggi la giornata è iniziata con una fetta di torta al cioccolato inzuppata nel caffè latte?? -