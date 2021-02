Una farmacista nega la pillola del giorno dopo, Fratoianni: 'Insensato e inaccettabile' (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il portavoce di Sinostra Italiana e deputato di Leu Nicola Fratoianni ha dichiarato di ritenere "inaccettabile l'episodio avvenuto nei giorni scorsi a Lucca dove una farmacista si è rifiutata di ... Leggi su globalist (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il portavoce di Sinostra Italiana e deputato di Leu Nicolaha dichiarato di ritenere "l'episodio avvenuto nei giorni scorsi a Lucca dove unasi è rifiutata di ...

CorporationOpen : #BigPharma, #UE e i vaccini come bene pubblico globale La pandemia è una crisi sanitaria globale da cui nessuno si… - saijaddaeng : @minvkyun 'eh ma devi sentire dal farmacista' (il mio medico di base è un caso umano) E no il libretto non dice nu… - ari_hill93 : @humarius @LadyChiara77 Ha una cotta mai più finita per il nipote di Aristide detto Dino, anche lui farmacista ?? - DbdbDobson : @noorchashm @gorskon @JDCBurnhil @doritmi @jagmistereus @JHowardBrainMD @notdred @AJonSchultz @JaiKanta22… - fabius10scudi : RT @MarcoTosatti: Una Coraggiosa Farmacista: La RU 486 non si Può Dare con Leggerezza. -