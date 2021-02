UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di martedì 9 febbraio 2021 (Di lunedì 8 febbraio 2021) anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda martedì 9 febbraio 2021: Silvia (Luisa Amatucci) è ormai delusa sia dalla polizia e sia da Michele (Alberto Rossi), che secondo lei non le dà il sostegno necessario. A quel punto la donna prende un’inattesa decisione! Nunzio (Vladimir Randazzo) è messo sempre peggio e capisce che, se non risolverà il guaio in cui si è cacciato, ne farà le spese qualcuno che gli è molto caro… Raffaele (Patrizio Rispo) spiazza il figlio Diego (Francesco Vitiello) con una proposta imprenditoriale, ma il giovane preferisce prendersi del tempo prima di dare la sua risposta… Un POSTO al SOLE: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Leggi su tvsoap (Di lunedì 8 febbraio 2021)di Unalin onda: Silvia (Luisa Amatucci) è ormai delusa sia dalla polizia e sia da Michele (Alberto Rossi), che secondo lei non le dà il sostegno necessario. A quel punto la donna prende un’inattesa decisione! Nunzio (Vladimir Randazzo) è messo sempre peggio e capisce che, se non risolverà il guaio in cui si è cacciato, ne farà le spese qualcuno che gli è molto caro… Raffaele (Patrizio Rispo) spiazza il figlio Diego (Francesco Vitiello) con una proposta imprenditoriale, ma il giovane preferisce prendersi del tempo prima di dare la sua risposta… Unal: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

