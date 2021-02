Un posto al sole, anticipazioni 9 febbraio: una proposta spiazzante (Di lunedì 8 febbraio 2021) Diego Giordano e il padre Raffaele animeranno la puntata di Un posto al sole di martedì 9 febbraio, come evidenziano le anticipazioni della soap opera partenopea. Il ragazzo si vedrà convocato dal genitore per ascoltare una proposta che lo spiazzerà completamente. Diego, infatti, dopo aver constatato la scarsa fattibilità del suo progetto imprenditoriale in quanto privo di fondi da investire, ha accettato l'offerta di Silvia di gestire insieme a lei il Caffè Vulcano, ma nel corso di un colloquio con Ornella ha lasciato trapelare la sua delusione. La dottoressa Bruni si è accorta del suo malessere e ha capito che in fondo al suo cuore il suo desiderio più grande è mettersi in proprio, così ha sollecitato il marito a scendere in campo per aiutare il figlio a non demordere. Gli spoiler di Un ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 8 febbraio 2021) Diego Giordano e il padre Raffaele animeranno la puntata di Unaldi martedì 9, come evidenziano ledella soap opera partenopea. Il ragazzo si vedrà convocato dal genitore per ascoltare unache lo spiazzerà completamente. Diego, infatti, dopo aver constatato la scarsa fattibilità del suo progetto imprenditoriale in quanto privo di fondi da investire, ha accettato l'offerta di Silvia di gestire insieme a lei il Caffè Vulcano, ma nel corso di un colloquio con Ornella ha lasciato trapelare la sua delusione. La dottoressa Bruni si è accorta del suo malessere e ha capito che in fondo al suo cuore il suo desiderio più grande è mettersi in proprio, così ha sollecitato il marito a scendere in campo per aiutare il figlio a non demordere. Gli spoiler di Un ...

