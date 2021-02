"Un delinquente". Alda D'Eusanio, disastro appena uscita dalla casa del Gf Vip. Trascinata in tribunale: la rovinano? (Di lunedì 8 febbraio 2021) "La querelo". Piovono guai sulla testa di Alda D'Eusanio. La presentatrice, appena espulsa dal Grande Fratello Vip, reality su Canale 5, per le inaccettabili accuse al compagno di Laura Pausini ("La crocchia di botte"), rischia di finire in tribunale per un'altra frase sfuggitale nella casa di Cinecittà. "Mia Martini è stata distrutta da Adriano Aragozzini, un vero delinquente. Era quello che organizzava i Festival". La D'Eusanio non sapeva ancora che da lì a poche ore sarebbe stata cacciata e sarebbe uscita dalla porta rossa, pare su input di Pier Silvio Berlusconi in persona, furioso per lo scivolone sulla Pausini. Ed è lo stesso Aragozzini, con una lettera a Dagospia, ad annunciare la sua iniziativa legale. Il manager ed ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 8 febbraio 2021) "La querelo". Piovono guai sulla testa diD'. La presentatrice,espulsa dal Grande Fratello Vip, reality su Canale 5, per le inaccettabili accuse al compagno di Laura Pausini ("La crocchia di botte"), rischia di finire inper un'altra frase sfuggitale nelladi Cinecittà. "Mia Martini è stata distrutta da Adriano Aragozzini, un vero. Era quello che organizzava i Festival". La D'non sapeva ancora che da lì a poche ore sarebbe stata cacciata e sarebbeporta rossa, pare su input di Pier Silvio Berlusconi in persona, furioso per lo scivolone sulla Pausini. Ed è lo stesso Aragozzini, con una lettera a Dagospia, ad annunciare la sua iniziativa legale. Il manager ed ...

