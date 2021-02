Umbria, 500 ricoverati negli ospedali, la crescita non si ferma. Più posti occupati anche nelle terapie intensive (Di lunedì 8 febbraio 2021) Covid, in Umbria la variante brasiliana non si ferma: sono 500 le persone ricoverate negli ospedali, con più posti occupati anche nelle terapie intensive. Ancora in crescita i... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 8 febbraio 2021) Covid, inla variante brasiliana non si: sono 500 le persone ricoverate, con più. Ancora ini...

umbriaOn : #Covid: #ricoveri a #quota 500. #Boom di casi nel #Folignate - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, ancora in crescita i ricoverati in Umbria: ora sono 500 #coronavirusitalia - ClssRoom1 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, ancora in crescita i ricoverati in Umbria: ora sono 500 #coronavirusitalia - MediasetTgcom24 : Coronavirus, ancora in crescita i ricoverati in Umbria: ora sono 500 #coronavirusitalia - 539th : I ricoverati positivi in Umbria sono ora 500. Il 10% circa più del picco raggiunto a fine novembre. La regione è i… -