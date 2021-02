Ultime Notizie Serie A: tutte le news della giornata – VIDEO (Di lunedì 8 febbraio 2021) tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcionews24 13:25 – Italia campo neutro – La UEFA sta valutando l’ipotesi di sfruttare l’Italia come campo neutro per alcune partite di Champions League e Europa League. I dettagli 13.01 – Napoli, l’infortunio di Manolas – Kostas Manolas ha riportato la distorsione di secondo grado alla caviglia destra. Resterà fuori almeno tre settimane. Il comunicato del club ? Manolas, distorsione di secondo grado della caviglia destra con interessamento del legamento peroneo-astragalico anteriore. ? https://t.co/z9DnlKlOuB ? #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/y6RzzZ1udg — Official SSC Napoli (@sscnapoli) February 8, 2021 12.29 – Juventus-Inter, le designazioni – L’arbitro ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 8 febbraio 2021)lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio24 13:25 – Italia campo neutro – La UEFA sta valutando l’ipotesi di sfruttare l’Italia come campo neutro per alcune partite di Champions League e Europa League. I dettagli 13.01 – Napoli, l’infortunio di Manolas – Kostas Manolas ha riportato la distorsione di secondo grado alla caviglia destra. Resterà fuori almeno tre settimane. Il comunicato del club ? Manolas, distorsione di secondo gradocaviglia destra con interessamento del legamento peroneo-astragalico anteriore. ? https://t.co/z9DnlKlOuB ? #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/y6RzzZ1udg — Official SSC Napoli (@sscnapoli) February 8, 2021 12.29 – Juventus-Inter, le designazioni – L’arbitro ...

fanpage : Bonino: 'Nessun imbarazzo a governare coi leghisti' #8febbraio - fanpage : 'Zona gialla non vuol dire scampato pericolo'. Il monito del Ministro Speranza. - Agenzia_Ansa : Ventisette Comuni del Basso Molise in zona rossa. Nei giorni scorsi altri piccoli comuni dell'area erano già finiti… - cremaonline : #Lombardia: ‘sperimentazione vaccini in fiera, esito positivo’. #AttilioFontana e #LetiziaMoratti: 'il piano di vac… - tempostretto : Un nuovo articolo: (S. Teresa. Più servizi telematici per i cittadini, 'sì' unanime del Consiglio) è stato pubblica… -