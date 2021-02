Ultime Notizie Roma del 08-02-2021 ore 07:10 (Di lunedì 8 febbraio 2021) Romadailynews radiogiornale lunedì 8 Febbraio Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio oggi e domani il secondo giro di consultazioni di draghi con l’obiettivo di far quadrare una nuova maggioranza allargata ai giurare entro venerdì con te apre Intanto il premier incaricato definendolo Un interlocutore serio ma afferma di non voler entrare nella squadra di governo Fratelli d’Italia assicura i suoi voti ai provvedimenti che riterrà Giusti Zingaretti blindare l’esecutivo draghi apre al congresso del PD dopo i piedoni nei locali di assembramenti nelle città del primo sabato giallo speranza avverte che serve massima prudenza da oggi 17 le regioni gialle con l’aggiunta di Sardegna e Trentino in rosso l’Alto Adige la provincia di Perugia alcuni comuni del ternano dell’Abruzzo e del Molise trovati i casi di variante inglese in scuole delle il tasso di ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 8 febbraio 2021)dailynews radiogiornale lunedì 8 Febbraio Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio oggi e domani il secondo giro di consultazioni di draghi con l’obiettivo di far quadrare una nuova maggioranza allargata ai giurare entro venerdì con te apre Intanto il premier incaricato definendolo Un interlocutore serio ma afferma di non voler entrare nella squadra di governo Fratelli d’Italia assicura i suoi voti ai provvedimenti che riterrà Giusti Zingaretti blindare l’esecutivo draghi apre al congresso del PD dopo i piedoni nei locali di assembramenti nelle città del primo sabato giallo speranza avverte che serve massima prudenza da oggi 17 le regioni gialle con l’aggiunta di Sardegna e Trentino in rosso l’Alto Adige la provincia di Perugia alcuni comuni del ternano dell’Abruzzo e del Molise trovati i casi di variante inglese in scuole delle il tasso di ...

