UFFICIALE – Shandong Luneng escluso dalla Champions League | il motivo

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Lo Shandong Luneng è stato escluso dalla prossima edizione della Champions League asiatica a causa della pessima gestione finanziaria. Lo Shandong Luneng è stato ufficialmente escluso dalla prossima edizione della Champions League asiatica a causa della pessima gestione finanziaria, che ha portato il club cinese ad accumulare numerosi debiti. Nonostante il quinto posto ottenuto in campionato, all'ex squadra di Graziano Pellè non verrà concessa una deroga.

Lo Shandong Luneng, club cinese dove fino a pochi mesi c'era anche l'italiano Graziano Pellé, è stato escluso dalla Champions League asiatica per i troppi debiti accumulati. La decisione è ufficiale. Lo Shandong Luneng non ha rispettato i parametri per la gestione economica imposti dall'AFC, che quindi ha usato il pugno duro.