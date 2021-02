Ufficiale il rinnovo, Hamilton e Mercedes avanti insieme (Di lunedì 8 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il tormentone è finito: Lewis Hamilton e la Mercedes andranno avanti insieme. La scuderia anglo-tedesca ha ufficializzato il rinnovo del sette volte campione del mondo per il 2021. “Sono entuasiasta di approcciarmi alla mia nona stagione con i miei compagni di squadra della Mercedes – commenta Hamilton – Abbiamo ottenuto insieme delle cose incredibili e non vediamo l'ora di costruire ulteriori successi, cercando sempre di migliorare, dentro e fuori la pista”. Il sette volte iridato si dice poi “altrettanto determinato a continuare il percorso avviato per cambiare il motorsport per le future generazioni e sono grato alla Mercedes che è stata estremamente di supporto a riguardo. Sono orgoglioso di annunciare che ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 8 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il tormentone è finito: Lewise laandranno. La scuderia anglo-tedesca ha ufficializzato ildel sette volte campione del mondo per il 2021. “Sono entuasiasta di approcciarmi alla mia nona stagione con i miei compagni di squadra della– commenta– Abbiamo ottenutodelle cose incredibili e non vediamo l'ora di costruire ulteriori successi, cercando sempre di migliorare, dentro e fuori la pista”. Il sette volte iridato si dice poi “altrettanto determinato a continuare il percorso avviato per cambiare il motorsport per le future generazioni e sono grato allache è stata estremamente di supporto a riguardo. Sono orgoglioso di annunciare che ...

Lewis Hamilton correrà ancora in Formula 1 con la Mercedes . Ufficiale il rinnovo per la stagione 2021 fra la scuderia tedesca e il sette volte campione del mondo. La prossima per Hamilton sarà la nona stagione consecutiva al volante della Mercedes. Tormentone ...

F1, Hamilton resta alla Mercedes: ufficiale il rinnovo la Repubblica Lewis Hamilton firma un nuovo contratto con la Mercedes fino al 2021

Il sette volte campione del Mondo: «La nostra squadra ha fatto cose incredibili insieme , cercheremo continuamente di migliorare, sia in pista che fuori» ...

ROMA (ITALPRESS) – Il tormentone è finito: Lewis Hamilton e la Mercedes andranno avanti insieme. La scuderia anglo-tedesca ha ufficializzato il rinnovo del sette volte campione del mondo per il 2021.

