Udinese | De Paul | «Si è parlato tanto di me | ho detto a Marino che voglio restare»

Rodrigo De Paul ha parlato del suo futuro e del suo presente a Udine: ecco le parole del centrocampista argentino Rodrigo De Paul, ai microfoni di Udinese TV, ha parlato del suo presente e del suo futuro. LLORENTE – «Llorente è contento di essere qui e noi siamo contenti che ci possa dare una mano. Fa piacere stare nel nostro spogliatoio e credo sia la cosa più bella di questa Udinese». STRUTTURA Udinese – «Qua arrivano giocatori come Llorente che ha vinto un Mondiale giocando in grandi squadre o come Deulofeu che è stato al Barcellona e tutti parlano benissimo della struttura Udinese, che al top nel mondo. La società ci dà tutto, quando vedo che la società non riesce a dare qualcosa lo dico in faccia, ma nel periodo in cui la squadra stava andando ...

