Tv: 'In compagnia del lupo. Il cuore nero delle fiabe', nuova serie di Lucarelli su Sky Arte (2) (Di lunedì 8 febbraio 2021) (Adnkronos) – Se dietro a Cappuccetto Rosso si nasconde l'ossessione seicentesca per la licantropia, in Peter Pan si ritrova il fenomeno delle frequenti morti premature dei bambini nell'Ottocento e il protagonista è un malinconico angelo della morte. Ci sono fiabe che nascondono personaggi molto più forti e valorosi di quanto li abbiamo sempre immaginati, come quelle dei fratelli Grimm, in cui le protagoniste sono bambine coraggiose che combattono per cambiare il loro destino. Ci sono personaggi, poi, che diventano veri e propri archetipi: ad esempio Barbablù, l'uomo che nella fiaba uccide una dopo l'altra le mogli disobbedienti e che si ispira alla vita di Gilles de Rais, il serial killer vissuto in Francia nel 1400. Infine, in alcuni casi è la vita stessa degli autori che entra nelle fiabe, come per Hans Christian Andersen, il cui tormento, gli sbalzi di umore e il ...

