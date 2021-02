Tuttosport: se dovesse Gattuso perdere in Coppa Italia e campionato, sarà esonero (Di lunedì 8 febbraio 2021) È ancora una volta la settimana decisiva per il futuro di Gattuso secondo Tuttosport. Il presidente De Laurentiis ha dato ancora una possibilità al tecnico Al termine della settimana De Laurentiis e Gattuso si risentiranno per fare il punto della situazione, dopo la semifinale di ritorno a Bergamo (con l’Atalanta si giocherà mercoledì alle 20.45) e il big match di sabato, allo stadio Maradona contro la Juventus. dovesse malauguratamente arrivare l’eliminazione in Coppa e l’8° ko in campionato, il patron dovrà provvedere al cambio in panchina. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 8 febbraio 2021) È ancora una volta la settimana decisiva per il futuro disecondo. Il presidente De Laurentiis ha dato ancora una possibilità al tecnico Al termine della settimana De Laurentiis esi risentiranno per fare il punto della situazione, dopo la semifinale di ritorno a Bergamo (con l’Atalanta si giocherà mercoledì alle 20.45) e il big match di sabato, allo stadio Maradona contro la Juventus.malauguratamente arrivare l’eliminazione ine l’8° ko in, il patron dovrà provvedere al cambio in panchina. L'articolo ilNapolista.

Come scrive Tuttosport , i rossoneri stanno osservando la situazione inerente all'attaccante del Torino : la trattativa per il rinnovo coi granata non decolla e qualora non dovesse arrivare la firma, ...

... le ultime sulle sue condizioni Nelle colonne della sua edizione odierna, 'Tuttosport' ha fatto il ... lo staff medico e tecnico non vuole forzare il rientro di Dybala e, se non dovesse esserci per il ...

Tuttosport: il Milan travolge il Crotone 4-0e torna in vetta al campionato. Decisive le doppiette di Zlatan Ibrahimovic e Ante Rebic ...

Gennaro Gattuso è a serio rischio esonero. Il tecnico azzurro potrebbe lasciare la panchina del Napoli se dovesse fallire con Juve e Atalanta.

